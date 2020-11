- Denne vant en pris i Spania i fjor, sier Mikael Slettedal og peker på en boks med Røyklagt. En videreutvikling av det mørke sterkølet som en gang i tiden gikk under navnet Stjørdalsøl, et øl som kunne gåsehud og kuldegysninger hos selv den mest erfarne ølbrygger. Men mer om det litt senere. Akkurat nå er Røyklagt et sterkøl som du kan få kjøpt på Vinmonopolet, og er et øl som Mikael og Stolt Bryggeri ser på som sitt hjertebarn.