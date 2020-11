Nye smitteverntiltak på Leangen

To nye Værnes-fly med koronasmittede passasjerer

Saken oppdateres.

Trondheim kommune kom fredag med nye smitteverntiltak for all aktivitet ved Leangen Arena og Leangenhallen.

De nye tiltakene vil blant annet gå ut på at foreldre og publikum ikke har adgang under trening og kamper. Unntaksvis for foreldre med barn opp til syv år og barn som trenger hjelp med utstyr.

Alle brukere skal også registrere oppmøte ved hjelp av QR-kode eller ferdig utfylt liste. For å sørge for at smitteverntiltakene blir fulgt, vil det bli leid inn vakthold de kommende helgene.

Full liste med de nye smittevernreglene på Leangen:

Brukere av Leangen Arena og Leangenhallen (håndballhallen) bruker hovedinngangen til anlegget.

Brukere av Ungdomshallen, samt hurtigløp, bruker hovedinngangen til Ungdomshallen, ved NIHF Region Midt sitt kontor.

Inngangen på bakkenivå på baksiden er forbeholdt ansatte, samt uthenting av utstyr for bandy.

Brukere av Curlinghallen og Bydelshallen skal gå direkte til riktig bygg/inngang.

Alle brukere skal registrere oppmøte enten ved hjelp av QR-kode eller ferdig utfylt liste.

Løpebanen i Leangen Arena er stengt.

Tilbudet om publikumstid i Leangen Ungdomshall utgår.

Publikumstid på kunstisbanen vil foreløpig gå som normalt. Brukere av publikumstiden benytter toalettene ute.

Oppvarming og opphold i vrimleareal og ganger er ikke tillatt.

Kiosken i vrimlearealet er stengt

Det er ikke tillatt med publikum/foresatte på trening og kamp/arrangement. Unntak for foreldre med barn opp til 7 år og foreldre til barn som må ha hjelp til å ta på skøyter og beskyttelsesutstyr til ishockey.

Trondheim kommune vil leie inn eksternt vakthold de kommende helgene som skal følge opp at de nye smittevernreglene blir fulgt opp.

