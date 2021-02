Tiltalte i samtale med politiet: - Jeg har dyttet henne ned trappa og sparket henne. Hun er mest sannsynlig død

Tirsdag fortsatte rettssaken etter at en 60 år gammel kvinne ble funnet død i sønnens bolig på Ugla i Trondheim 9. september i fjor. Den 34 år gamle sønnen nektet straffskyld for å ha drept sin mor. Han erkjente derimot straffskyld for skadeverk på morens bolig da retten ble satt i Sør-Trøndelag tingrett mandag.