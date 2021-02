NTNU-naboene er fortsatt ikke fornøyde med campusplanene

NTNU campusprosjektet vil bygge noe i parken, rive eller flytte gamle trehus og bygge tett inntil det gamle Statsarkivet. På et åpent møte onsdag kveld var flere fortsatt skeptisk til byggeplanene både i Grensen og i den sørlioge delen av Høyskoleparken. NTNU, Statsbygg og Trondheim kommune orienterte om planene for campus. Folk stilte skriftlige spørsmål om byggehøyde, hva husene i Grensen skal brukes til, hvor lang og bråkete anleggsperioden blir, om kvikkleire i grunnen, og om det svært verneverdige Statsarkivet blir borte når det kommer nybygg helt inntil. Svaret er at det fortsatt er mye uklart.