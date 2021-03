AUF-medlemssaken:

Full splid mellom to tidligere nære allierte i Ap

- Maktkampen har gått for langt, sier AUF-profil Gaute Børstad Skjervø. Og beskylder lederen i Trondheim Ap, Hanne Moe Bjørnbet, for å ha uttrykt at det kan få konsekvenser for AUF å gå imot Trond Giske.