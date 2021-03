Han er bekymret for sikkerheten på Klett

Saken oppdateres.

Hareide har også tidligere uttrykt bekymring for avkjøringen fra E6 til E39. Bekymringen fastholder han også nå, selv om det i nasjonal transportplan (NTP) ikke kommer en eneste krone for å løse trafikkproblemene på Klett.

– Ansvar også på meg

– Det hviler et ansvar også på meg som statsråd for å finne en løsning på situasjonen i Klettkrysset. Slik jeg får det beskrevet, med stillestående trafikk i ett kjørefelt, og trafikk i 100 i det andre, kan det oppstå farlige situasjoner. Derfor må det gjøres noe, sier Knut Arild Hareide til Adresseavisen.

Ikke en krone

Det samferdselsministeren sier, høres ut som en nokså sterk uttalelse fra en statsråd. Det er bare to svakheter ved den: Han har sagt noe av det samme også tidligere, og på den dagen det drysses samferdselskroner over landet, kommer ingenting til den potensielt trafikkfarlige rundkjøringen på Klett. Regjeringen presenterte fredag sitt forslag til nasjonal transportplan, som peker ut prioriteringene i transportsektoren for de neste tolv årene.

– Jeg ønsker å se på løsninger der, og er godt kjent med problemet, sier Hareide.

For noen dager siden ble det bestemt at det skal lages en midlertidig løsning til 40 millioner, der 25 millioner av dette skal betales med bompenger. Den midlertidige løsningen går ut på å utvide fra ett til to kjørefelt ved avkjøringen fra E6.

– Hadde det ikke vært bedre først som sist å lage en permanent løsning med et toplanskryss?

– Dette er et kryss vi må gjøre noe med, men i første omgang blir det denne midlertidige løsningen, sier Hareide.

To tog i timen i det blå

Regjeringspartiene har sagt at det skal bli to tog i timen mellom Trondheim og Steinkjer, men samferdselsministeren kan ikke love når det vil skje.

– Bortsett fra intercityutbyggingen på Østlandet, er det i denne NTP-perioden Trøndelag som får mest til jernbane. Det har tatt lengre tid enn ønsket med to tog i timen mellom Trondheim og Steinkjer, og hadde vi startet nordfra, ville det vært enklere å få til. Når vi starter sørfra, tar det lengre tid, og jeg har ikke et årstall for når vi når målet om to tog i timen, sier Hareide.

- Går for Heggstadmoen

Når det gjelder den flere tiår lange dragkampen om hvor en godsterminal skal ligge i trondheimsområdet, overlater Hareide til statssekretæren i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarset (H) å svare.

– Vi har registrert at bystyret i Trondheim er lunkne til Heggstadmoen, men regjeringen har i NTP ønsket å signalisere at det er Heggstadmoen vi går for. Torgård blir innmari dyrt, mens Heggstadmoen er langt mer realistisk. Vi skal ta hensyn til beboerne i området, sier Aarset, som svarer via telefonen til sjefen, Knut Arild Hareide.