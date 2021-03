- Dette er en stor og viktig sak. Bystyret har i dag fatta innvesteringsvedtak for nesten to milliarder kroner, sa Senterpartiets Marte Løvik og nevnte idrett og utbyggingen i Granåsen og nytt rehabiliteringssenter, også på Nidarvoll. Hun understreket hvor viktig dette er for bydelen, for Sluppen, Nidarvoll og Sunnland.