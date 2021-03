Dette er ikke noe man drikker for å glemme, men for å huske

Saksbehandlerne som har jobbet med å undersøke de 16 varslingssakene mot lederen, er tydelig i sin konklusjon:

Ingen av varslerne er utsatt for mobbing, trakassering, eller annen utilbørlig opptreden. Det underbygges i en hundre sider lang rapport som Adresseavisen har fått innsyn i, etter at varslingssaken i ett av Trondheims Bo- og aktivitetstilbud sprakk mandag.

Der «frikjennes» lederen som det ble varslet mot for å ha brutt arbeidsmiljøloven overfor de ansatte – til tross for at et stort antall ansatte altså reagerer på vedkommendes opptreden.

« Heks» og «trollkjerring»

Varslene danner et bilde av en leder som er omdiskutert, som beskyldes for å forskjellsbehandle ansatte, være utydelig i sin lederrolle, og som ikke tar tak i problemer.

I rapporten, som er omfattende sladdet, skildres også noen episoder hvor lederen beskyldes for kritikkverdig og trakasserende oppførsel.

Ved ett tilfelle beskyldes lederen for å ha kalt en ansatt ord som «trollkjerring» og «heks» overfor en annen ansatt.

I varslingsrapporten går det fram at lederen ikke husker å ha brukt sånne ord, men ikke nekter for det, og i så fall beklager det.

Skal ha trampet i gulv

Ved et annet tilfelle påstås det at lederen, etter en tildragelse mellom to personer på kontoret, skal ha trampet hardt i gulvet og smelt dører, noe lederen nekter for.

Noen varslere reagerer på at lederen ikke har gjort noe forsøk på å følge dem opp i sykmeldingsperioden, uten at det svares konkret på fra lederen.

– Min oppfatning av saken er at det startet med en bekymringsmelding på hvordan man tok tak i faglige ting. Så utviklet det seg til å bli noe mer, sier hovedtillitsvalgt Anniken Lien Van Marion i Fagforbundet i Trondheim kommune.

– Det som er fryktelig uheldig i denne saken, som gjorde at den ble veldig stor, var at det begynte å gå mye rykter om selve varslingene. Når det blir en snakkis på en så stor avdeling, er det uheldig for både den det er varslet om og de som har varslet, sier hun.

– Har hatt det tøft

Hun skjønner varslerne som reagerte i Adresseavisen tirsdag, da det ble offentlig kjent at kommunen mener det ikke har skjedd lovbrudd.

Og understreker at hun mener mye av det som framkommer i rapporten er kritikkverdig, selv om det ikke nødvendigvis er brudd på arbeidsmiljøloven (AML).

– Jeg mener saksbehandlerne i denne saken både har rett i noe og feil i noe. Alt de har sagt fra om, er ikke brudd på AML, men jeg tenker det er viktig å få lov til å si fra når man opplever noe man synes er ugreit. Så er det opp til jurister å vurdere om det er lovbrudd eller ikke, men at folk har hatt det fryktelig tøft på jobb, er det ingen tvil om, sier Van Marion.

Hovedtillitsvalgt i Delta i Trondheim kommune, Mona Greta Berge, sier det er ting hun både er enig og uenig i ved rapporten – men at varslerne uansett eier sin egen historie.

– Varslinger er reaksjoner på subjektive opplevelser, og definisjonen gjøres av den enkelte. Vi har ingen forutsetning for å bedømme innholdet i varslene. Det er ikke en forventning til ansatte at man skal ha inngående kjennskap til AML og dermed vite hva som er en varslingssak og ikke, men de må selvfølgelig kunne si fra om bekymringsverdige forhold, sier Berge.

« Festkultur»

I forbindelse med varslene, nevner to ulike varslere bekymring for en festkultur, hvor ansatte skal ha holdt fest på avdelingen.

«Ved en anledning hadde hen aftenvakt, og skulle innom avdelingen for å sette fra seg en tjenestebil. Da var det full fest på avdelingen, hvor leder også deltok. Da hen forlot avdelingen ble hen straks oppringt av leder, som ba hen om å komme tilbake og kjøre hjem en kollega som var overstadig beruset.», beskriver en av varslerne i rapporten.

Vedkommende omtaler det som «useriøst».

En annen varsler forteller også om at det ved flere anledninger har vært sosiale happeninger på kveldstid i andre etasje på avdelingen, hvor tomgodset har blitt båret ut tidlig påfølgende morgen.

En varsler har inntrykk av at festingen er for spesielt inviterte, som «holder seg inne med omvarslet», beskriver saksbehandlerne i rapporten.

Lederen stiller seg undrende til hva varsleren mener med dette, og sier at det ikke arrangeres noen lønningspils i lokalene til enheten. Lederen påpeker likevel at det med sosiale treff og fester kan være vanskelig, og vedkommende har derfor drøftet dette med noen lederkolleger.

Viser til rapport

Ifølge kommunen, skal det ikke ha skjedd sosiale arrangement med alkoholservering i bygg hvor brukere har vært til stede.

– Vi har ikke noen grunn til å tro at dette har gått utover tjenestetilbudet til brukere, og har heller ikke sett at det er dokumentert noen festkultur, sier helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli i Trondheim.

Adresseavisen har gitt den omvarslede lederen mulighet til å svare på sentrale påstander fra rapporten, men vedkommende viser bare til Dehli og svarene hen har gitt kommunens granskere.

– Denne saken viser at det er viktig å ta tak i problemstillinger tidlig, slik at man unngår at det får et sånt omfang som det fikk her, sier direktøren.

Noe av bakgrunnen for betydelig misnøye mellom ansatte og ledelse, skal være uenighet om håndtering av en bruker i rullestol.

Har brukt ni måneder

Saksbehandlerne har brukt ni måneder på å behandle varslingssaken, noe som i seg selv har provosert varslere. Kommuneledelsen forsvarer tidsbruken med at det var nødvendig for å sikre en grundig behandling av saken, etter varslingsprinsipper.



Kommunens saksbehandlere mener ikke å ha funnet bevis på gjengjeldelse mot varslerne i perioden, slik Fagforbundet mener har skjedd.

– Må tydeliggjøre hva som er varsling

Enkelte av varslerne – rapporten omtaler 16 ulike personer – definerer ikke seg selv som varslere. Flere gir uttrykk for at de ikke synes den aktuelle lederen gjør jobben sin på en god måte, at det er faglige uenigheter og samarbeidsutfordringer, men forteller ikke om trakasserende episoder.

«Saksbehandlernes opplevelser er at det må jobbes med hvordan det kommuniseres på enheten, og hvordan ansatte kan ta tak i ting uten av det blir til konflikter som eskalerer over tid. Saksbehandlerne er også av den opplevelse at det må tydeliggjøres hva som ligger innenfor varslingsinstituttet å varsle om, og hva man må gå tjenestevei for å ta tak i», skriver saksbehandlerne også i sin sluttkommentar.

Der konkluderer de med at det må jobbes videre med arbeidsmiljøet på avdelingen, som mange opplever som splittet.

