Fra natt til onsdag og frem til onsdag formiddag har Meterologisk institutt sendt ut gult farevarsel for snø i Trøndelag. Men før snøen kommer, må vi nesten ta med oss en gladnyhet for godværsdagen i dag - tirsdag. Flere steder i Trøndelag har årets høyeste maksimumstemperatur for fylket vårt blitt målt.