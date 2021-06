Det er 1. juni, og det betyr at det offisielt er sommer ifølge kalenderen. Heldigvis for trønderne er det også i høyeste grad sommerlig vær som matcher kalenderdatoen godt. De siste dagene har Trøndelag hatt et nydelig sommervær. Det er sol, lite vind, og temperaturene er på vei opp mot 20-tallet de fleste steder.