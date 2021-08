Ropstad i Trøndelag: - Kun noen tusen stemmer vil avgjøre KrFs skjebne

Samtidig som statsråd Kjell Ingolf Ropstad roste planene for nasjonaljubileet på Stiklestad, bad han en stille bønn for at listetopp Øyvind Håbrekke skal få stemmer nok til en stortingsplass i høstens valg.