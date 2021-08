Varaordfører i Trøndelag fylkeskommune, Tomas Iver Hallem (Sp), har skrevet et kritisk debattinnlegg etter at det denne uken ble klart at midler fra bompengeforliket skal brukes til å kutte prisene drastisk i Trondheims-regionen. Hallem mener dette skaper et A-lag i Stor-Trondheim og flere B-lag i andre deler av Trøndelag.