Ola Borten Moe om velgerflukten:

Avviser kursendring for Senterpartiet

Mens flere Sp-topper har tatt til orde for å myke opp for et SV-samarbeid, slår nestleder Ola Borten Moe fast at det vil kreve nytt landsmøtevedtak å forlate strategien om å gå til valg på noe annet enn en Ap/Sp-regjering.