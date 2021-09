Sier ja til flere store boligprosjekt i Trondheim

– For oss er dette kjempeviktig. Vi har en organisasjon som vi må ha i arbeid. De første 115 av totalt 400 boenheter på Fullriggerøya på Grilstad marina overleveres nå. Søknaden som vi nå ser ut til å få innvilget, gjelder de neste 104 boenhetene. Det er viktig for oss å ha forutsigbarhet og kontinuitet med det vi driver med. Derfor er jeg veldig glad for det som nå ser ut til å bli vedtatt, sier daglig leder Aurora Koteng i Grilstad marina.