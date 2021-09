Vil vurdere om det har vært svikt i helsehjelpen til drapssiktet

17. februar i år angrep mannen i 50-årene en kvinnelig sykepleier på akuttseksjonen ved St. Olavs avdeling for psykisk helsevern på Østmarka i Trondheim. Sykepleieren skal ha blitt utsatt for slag mot hodet og spark mot beina. Pasienten skal ha ropt «Jeg skal drepe deg» før vedkommende skal ha tatt kvelertak på henne. Hun ble påført skader som medførte behov for sykehusinnleggelse.