- Det hjelper ingenting å kjefte på alle studenter

- Jeg har stor sympati med beboere på Møllenberg som er frustrert over festing og bråk, men det hjelper ingenting å gi alle studenter skylda, sier leder for Studenttinget ved NTNU, Andreas Knudsen Sund.

I over en måned har naboene klaget til politiet over festbråk på Møllenberg. Den to uker lange fadderuka er over for lengst, men fortsatt klager beboerne over støy.

- Fadderukene er to uker i starten av semesteret, men det klages fortsatt på støy i september og mars, så fadderukene er ikke riktig ord å bruke når man viser til problemet. Fadderukene gjør også utrolig mye bra for å integrere nye studenter, og har et innhold som ikke bare er fest og fyll, fortsetter studenttingslederen.

Problemet Møllenberg

Studenttingsleder Andreas Knudsen Sund mener festproblemet skyldes for mange utleieleiligheter og studentkollektiv på et lite område, useriøse utleiere og for få studentboliger.

Snaut 15 prosent av studentene bor i Studentsamskipnadens boliger. 85 prosent av de 40 000 studentene i Trondheim bor privat. Det er et politisk mål om at det skal være tilbud om studentbolig gjennom samskipnandene til 20 prosent av studentene.

- Det er nødvendig med en bedre regulering av boligmarkedet og flere studentboliger. Det er politikernes ansvar, sier Sund. Han mener utleierne burde hatt bedre kontroll med leietakerne sine og hatt strengere regler for å hindre festbråk. Han etterlyser leiekontrakter med tydelige husregler for når det skal være ro og hva som skjer dersom reglene ikke blir fulgt.

- Dette kan utleierne gjøre

- Utleiere som ikke bor i huset de leier ut, bør organisere en form for vakthold for å sikre vaktmester for å sikre at leietakerne holder seg til reglene.

- Mener du at det utleierne er ansvarlige for at leietakerne fester og forstyrrer natteroen?

- Når du eier et bygg, har du ansvaret for bygget og leieforholdet. Utleier har ansvar for at leietakerne vet hvilke regler som gjelder og hvilke følger det har å bryte dem.

Andreas Knudsen Sund mener det for eksempel er mulig for utleiere å kreve at det ikke skal være feststøy etter klokka 23.

- Et mindretall er problemet

- Deler av debatten nå tjener ingen - verken naboene på Møllenberg eller studentene. Etter det jeg forstår, viser politiloggen at festbråket gjentar seg i noen enkeltleiligheter. Det er et mindretall som er problemet. Men i stedet for å ta de få som er ansvarlig for festingen, går kritikken ut over alle studenter. Mange studenter blir også plaget av festbråket i nabolaget, sier studenttingslederen.

- Jeg skjønner at man tenker at det er studenter som står bak festbråket, men det er ikke hensiktsmessig å kritisere alle studenter. Selvsagt skal studenter respektere naboene sine. Men hovedpoenget mitt er at det ikke er produktivt å legge alt ansvaret for støy på NTNU og alle studentene. Dersom studentene føler seg uglesett uavhengig av egne handlinger, kan nabolaget miste gode allierte i alle de studentene som heller ikke liker bråket.

- Utleiere må ta mer ansvar enn NTNU

Han reagerer også på at venstrepolitiker Trond Åm legger for stort ansvar for studentfestinga på NTNU.

- Han sitter i bystyret. Det har større innflytelse enn NTNU på problemet. Trondheimspolitikerne må ta ansvar for at det er samlet at så mange utleieleiligheter og studentkollektiv i samme område. Det NTNU kan bidra med, er holdninger, men NTNU kan ikke gjøre så mye mer enn det. NTNU-rektor kan bare be studentene om å oppføre seg. Utleierne kan gi advarsel. Hvem tror du leietakerne lytter mest til? Det underliggende problemet er folk som ikke kan oppføre seg og useriøse utleiere som lar det skje - som verken tar ansvar for støy fra leietakerne eller at det drypper fra taket, sier Andreas Knudsen Sund og legger til at ikke alle utleiere er useriøse.

- Men det er et gjennomgående problem på Møllenberg at utleiere av mange leiligheter ikke tar ansvar, sier lederen for Studenttinget ved Norges største universitet.

