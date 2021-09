Bydelen Møllenberg i Trondheim har blitt beskrevet som Ayia Napa den siste tiden. I over en måned har det vært telefonstorm inn til politiets operasjonssentral om festbråk og høy musikk. Like før helga gikk politiet ut og advarte om at de nå kunne bøtelegge festløvene – uten noen forvarsel.