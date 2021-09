Tegnet Risvollan for over 50 år siden: - Jeg er rørt over hvordan folk har tatt vare på bydelen

Hun tegnet husene på åsene og alle tunene mellom. Gatene tegnet hun smale slik at de var for barn og ikke biler. Lørdag feiret et av landets mest spesielle borettslag 50 år og Birgit Cold var æresgjest.