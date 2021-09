Brudd i regjeringsforhandlingene:

- Det var ikke mulig å gå med på premisser som ble avklart i sonderingene

- Vi er skuffet over at det ikke var et grunnlag for en rødgrønn regjering i denne omgang. Det sier SVs miljøpolitiske talsmann og stortingsrepresentant for SV i Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken.