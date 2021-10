Snørr, hoste og barnehage: - Det er en utfordrende vurdering

- Jeg skulle som barnehagesjef gjerne gitt et klinkende klart sett med kriterier, men det er umulig å gi klare regler for når barnet må være hjemme. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der helt vanlig høstsnørr gjør at du må være hjemme fra barnehagen, sier kommunalsjef for barnehager i Trondheim kommune, Ella Ingdal.