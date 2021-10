Politikerne omgjorde salget av denne gården for å unngå hyblifisering. Det var til ingen nytte

Selskapet Lettbo AS er oppført som eier av Gamle Kongevei 2A og 2B. Eiendommen ligger rett ved Innherredsveien i Trondheim og består av en forgård og en bakgård med samme gårds- og bruksnummer. Loven sier at ingen kan eie mer enn to seksjoner i ett sameie. Ordlyden i eierseksjonsloven paragraf 23 er slik: «Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon hvis ervervet fører til at man blir eier av flere enn to boligseksjoner i eierseksjonssameiet.» Men loven har noen unntaksbestemmelser.