To og et halvt år etter bunadskampen mot nedlegging av lærerutdanningen på Nesna, vil regjeringa på nytt ha grunnskole- og barnehagelærerutdanning i bygda som har hatt lærerutdanning i over hundre år. Regjeringa vil også utrede om andre studie- og utdanningstilbud kan lokaliseres til Nesna.