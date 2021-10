- Målet er at psykisk syke også skal kunne fungere i samfunnet, og at bruken av tvang skal ned. Det kan være en medvirkende årsak til at flere med psykiske lidelser bor hjemme nå sammenlignet med 10-20 år tilbake, sier avdelingssjef ved Psykiatrisk akutt- og mottaksfunksjon ved St. Olavs hospital, Knut Langsrud.