Saken oppdateres.

Trondheim kommune varslet fredag at det ble registrert 209 nye smittetilfeller av covid-19 torsdag, mens St. Olavs hospital fredag morgen opplyser om at de har ti innlagte personer ved sykehuset med påvist koronasmitte.

Da Adresseavisen snakket med kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim i går, var hun ikke så bekymret:

- Det er ikke så kritisk som de høye tallene skulle tilsi, fordi folk ikke blir alvorlig syke i noen særlig utstrekning, sa hun.

- Smittetall alene ingen indikator

- Smittetallene alene er ingen god indikator for om man skal være bekymret eller ikke, sier kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, fredag formiddag.

Han legger til at det er fortsatt veldig mange barn som blir smitte, de blir svært sjelden alvorlig syke, og at det er fortsatt også få innbyggere som er innlagt på sykehus.

LES OGSÅ: 209 nye smittede i Trondheim

Betydelig slitasje i helsetjenestene nå

- Men, vedvarende høy smitte har negative konsekvenser. Det gir slitasje i tjenestene, det fører til uro og bekymring blant lærere, foreldre og barna selv, og vi må også ta hensyn til at det er betydelig slitasje i helsetjenestene nå, så det er behov for å målrette tiltak for å begrense smitteutviklingen, sier Wolden.

Fredag formiddag er Wolden og Trondheim kommune i møte med utbruddsgruppa i FHI i forkant av pressekonferansen som skal foregå klokka 13. Pressekonferansen kan du følge direkte på adressa.no.

- Vi venter nå på tiltakspakker fra FHI som vi skal vurdere inn mot mulige tiltak i kommunen. Det er mulig vi kommer med noen innspill på dette i pressekonferansen, sier Wolden.

LES OGSÅ: Smitten sprer seg i skolene, men ett klassetrinn skiller seg ut

- Aller viktigst at folk holder seg hjemme når de er syke

- Er det noe annet man kan forvente enn mulige tiltak som munnbind, hjemmekontor og nærkontakter?

- Som både Bjørn Guldvog og Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet og helseminister Ingvild Kjerkol nå påpeker, det viktigste nå er at befolkningen etterlever de gjeldende smitteverntiltakene, og det aller viktigste er at folk holder seg hjemme når de er syke. Det er utrolig viktig at folk nå forstår at alle har et ansvar for å begrense smitten, sier kommunedirektøren.

I går sa Kristian Tangen, regionleder i LO Trøndelag, til MN24 at medlemmene var kritiske til hjemmekontor, og la vekt på at dette måtte være frivillig.

- Hjemmekontor har vært et viktig tiltak tidligere i pandemien, jeg opplever ikke LO som veldig bastante på dette punktet, selv om de har fått en tilbakemelding fra sine medlemmer om at man ønsker frivillighet. Vi har hatt god dialog både med LO, Fellesforbundet, NHO og Næringsforeningen gjennom hele pandemien, og vi vil ikke anbefale noen nye påbud uten at det er drøftet med arbeidslivets organisasjoner, sier Wolden.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter