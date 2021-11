Fylkesordføreren er bekymret for de høye strømprisene og er redd det skal vare lenge. Da kan det bli dramatisk for folk, sier han og er bekymret for at mange ikke skal ha råd til å betale strømregninga. Tore O. Sandvik er også medlem i sentralstyret i regjeringspartiet Ap og en del av det norske maktapparatet.