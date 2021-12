Aina opplevde stygge blikk etter hjerneslaget: - Noen trodde nok at jeg var ruset

Hvert år rammes 10 000 nordmenn av hjerneslag. Aina Marit Helgesen sliter med balansen etter et slag i lillehjernen for to år siden, og har lagt merke til at folk har stirret når hun har gått ut av huset.