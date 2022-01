Her blir Årets hverdagshelt overrasket med prisen

Knut Johan Monkan

Alder: 45

Bosted: Inderøy



Yrke: Rektor ved Strand barne- og ungdomsskole

Juryens begrunnelse: Knut Johan Monkan er en engasjert mann på mange plan. Han startet Mangfoldsuka i Osen fordi han som rektor hadde mulighet til det. Samtidig er arbeidet han har lagt ned i dette langt utover det man kan forvente av en rektor. Han setter mangfold og utenforskap på agendaen for både barn, unge og voksne. I tillegg har han et enormt engasjement for hjembygda si Bessaker. Her jobber han (på fritida) mye for å skape bolyst, blilyst og aktivitet. Han er en uselvisk person som legger til rette for at andre skal ha det bra og lykkes i sitt daglige virke. Strand barne- og ungdomsskole deltar i Åfjord Pride, og tidligere elever takker nå rektoren for det arbeidet han og skolen gjør.