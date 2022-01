Samler inn penger til advokat for skiløype: - Vi gir oss ikke

– Vi gir oss ikke. Vi skal kjempe for skiløype på veien, sier Eivind Alstad. Han bor i Trondheim, er hytteeier i Oppdal og nestleder i Oppdal hytteforening. Det er en gammel forening som i fjor skiftet navn fra hytteforum til hytteforening – med mål om å bli en kamporganisasjon for hyttefolket i kommunen. Et av formålene til foreningen er å få tilbake skiløypa på veien i Gjevilvassdalen.