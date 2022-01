En matematiker ga seg aldri og gjorde Mosers siste gjennombrudd mulig

I laboratoriet på Kavliinstituttet på Øya i Trondheim går ei rotte rundt med ei sensorhette på hodet. Hetta heter Neuropixels-probe og er en form for lydopptaker som kan lytte til et helt nettverk med tusenvis av nerveceller samtidig. Med hjelp av ei rotte, sensorer og matematiske metoder har forskerne funnet ut hvordan tusenvis av nerveceller jobber sammen for å danne stedsansen vår.