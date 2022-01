Kjendishval i Trøndelag: - Det var kjempeartig å se hvor leken han var

Klar for RBK: Spurte tidligere RBK-profil før hun bestemte seg

Nå er det så mye smitte i skolen at de legger ny testplan

- Dumt at det ble avlyst på grunn av standard norsk vinter

Jens tok med to av de skadde i sin egen bil: – Jeg gjorde bare det jeg kunne

Smitteeksplosjon i flere kommuner - bare to har unngått smitte

FHI-direktøren: Økning i innleggelser kan være tegn på at det har snudd

Jeg håper ingen er særlig overrasket over dette ekstremværet

Nå er det så mye smitte i skolen at de legger ny testplan

- Dumt at det ble avlyst på grunn av standard norsk vinter

Jens tok med to av de skadde i sin egen bil: – Jeg gjorde bare det jeg kunne

Smitteeksplosjon i flere kommuner - bare to har unngått smitte

Curlingkvinnene med to nye seirer – klar for omspill om VM-plass

Saken oppdateres.

Det var på tirsdag denne uken Hvaldimir dukket opp i Einvika i Flatanger.

– Pappa ringte meg og sa at nå hadde vi fått storfint besøk i Einvika, forteller Roy Hjalmar Einvik til Adresseavisen.

Einvik driver et overnattingssted med bryggeanlegg og da han gikk ned på brygga så han at hvalen lekte med fortøyningsblåsene.

Saken ble først omtalt i Flatangernytt.

– Jeg tippet raskt at dette måtte være den berømte Hvaldimir, sier Einvik.

– Hele familien fikk se at han lekte seg rundt båtene, og det har blitt en snakkis på skolen, kan jeg fortelle deg, ler Einvik.

Spion eller terapeut

Hvalen dukket opp i Finnmark i 2019 og siden den hadde en sele med et kamerafeste rundt seg trodde mange at det var en type «spionhval» fra Russland.

LES OGSÅ: Fiskeridirektoratet ber folk slutte å oppsøke «spionhvalen»

Senere har det kommet teorier om at hvalen kan ha rømt fra et russisk terapianlegg nær den norske grensen, hvor den kan ha vært brukt til terapi for vanskeligstilte barn.

Etter 2019 er Hvaldimir observert flere steder nedover Norskekysten.

Jaktet småfisk

Roy Hjalmar Einvik synes det var stas med kjendisbesøk. Han tok fram mobilen og fikk filmet hvalen.

– Det var kjempeartig å se hvor leken og kontaktsøkende han var. Han var både rask og kvikk i vendingene. Han jaktet ivrig på småseien i havneområdet, sier Einvik.

Han har fått med seg at forskere tidligere har spekulert i om hvalen Hvaldimir var syk.

LES OGSÅ: Forsker: – Hvaldimir er syk

– Om han har vært syk, så virket han veldig frisk og rask nå. Vi kunne ikke se noen skader på den. Han lekte seg rundt båtene og var veldig rask når han jaktet på fisken i vannet, så jeg tror og håper han er frisk nå og har fått i seg nok mat, sier Einvik.

Løsnet fortøyning

At hvalen var vant til å hente ting oppdaget de raskt.

– Det kunne virke som om den inviterte til tautrekking, ler Einvik.

– Først lekte han med en blåse som en båt var fortøyd til, men så greide han å løsne fortøyningen. Før vi rakk å reagere hadde Hvaldimir dyttet båten inn til bryggen, slik at vi fikk hindret den fra å forsvinne, ler Einvik.

– Har du fått deg en ny hjelper om noen har problem med å legge til nå da?

– Nei, jeg håper virkelig at han har dratt til litt mer egnet område og ikke er her når sommeren kommer, sier Einvik.

– Vi driver med turisme og har mange besøkende som leier båter, så jeg er redd at han kan bli skadet om han fortsatt oppholder seg rundt bryggene våre.

Einvik har lest seg opp på hvalen etter at den dukket opp i Flatanger.

– Jeg ser at det er flere observasjoner nedover kysten og tipper den kanskje har fulgt etter en båt fra Brønnøysund, der den sist ble sett, sier Einvik.

Han forteller at flere har tatt kontakt og bedt han lede hvalen bort.

– Nå tror jeg han har forsvunnet av seg selv. Vi fikk virkelig kjenne på stormen i natt, så jeg håper Hvaldimir har dratt til et mer egnet område, avslutter Einvik.