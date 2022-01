Ferskt notat til politikerne:

Smittebølgen i Trondheim: «Vil ha store konsekvenser for tjenestetilbudet»

For første gang i pandemien er over 1000 nye registrert smittet på en dag. Tallene skal videre opp, spår kommunen. Nå varsler de store konsekvenser for tjenestetilbudet.