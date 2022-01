UP-sjefen: - Jeg har aldri opplevd noe lignende

Over 20 bilister klaget på veien - ingen fikk erstatning for skader på kjøretøyene

Bilføreren som ble stanset av Utrykningspolitiet (UP) i Steinkjer onsdag kveld, mistet førerkortet på stedet etter det UP-sjef Anders Sjøtrø kaller en «grov overtredelse». Bilisten ble stanset på fylkesvei 759 Henningsvegen.

- Dette lovbruddet er helt spesielt. En ting er å utsette seg selv for den faren ved å kjøre så fort alene, men en annen ting er å utsette andre trafikanter og ikke minst sitt eget barn for en sånn risiko.

På stedet var det også dårlige kjøreforhold med mye slaps. UP følger opp saken på et annet vis enn de er vant til:

- Politiet har sendt en bekymringsmelding til barnevernet. Når man kjører i den hastigheten og med et mindreårig barn i baksetet, så kan utfallet bli katastrofalt, sier Sjøtrø.

Det var Trønder-Avisa som omtalte dette først.

- Skremmende

UP-sjefen beskriver situasjonen som «skremmende». Han sier det er et veldig uvanlig tilfelle av regelbrudd i trafikken.

- Jeg har aldri opplevd noe lignende i mine tre og et halvt år i UP.

Sjøtrø syns det er urovekkende kjøring, og opplyser om at foreldre i 30-årene er blant de bilist-gruppene med minst lovbrudd i trafikken.

- Man kan knapt gjøre noe farligere enn sånn type oppførsel i trafikken med sine egne barn.

- Vanligvis ubetinget fengsel

Sjøtrø vil ikke spekulere i hvilken straff mannen i 30-årene kan vente seg, men er tydelig på at lovbruddet er alvorlig.

- Vanligvis vil man få ubetinget fengsel om man kjører over 50 km/t høyere enn fartsgrensen. I tillegg blir nok førerkortet inndratt over en lengre periode.

UP-sjefen påpeker at det er domstolene som avgjør straffen, men er tydelig på at det er skjerpende at sjåføren hadde et barn i baksetet.

