Trolig mye høyere smittetall i Trondheim enn registrert

Torsdag ble det meldt om 585 nye smittetilfeller i Trondheim. Dette er tallet på de som har meldt inn positive hurtigtester via kommunens nettsider. Kommunen kommer ikke til å melde om positive PCR-tester fremover. Kommuneoverlege Tove Røsstad sier til Adresseavisen at dette ikke er et korrekt tall, og mener at det reelle antallet positive tester torsdag sannsynligvis er langt høyere.