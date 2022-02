Ny meningsmåling:

Nesten halvparten i gamle Nord-Trøndelag mener det var feil å slå sammen Trøndelag

Et stort flertall vender tommelen ned til å splitte opp Trøndelag, men i nord mener nesten halvparten at sammenslåingen var feil. - Sp vil angre på at de lovte oppsplitting i valgkampen, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.