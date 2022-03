Milliardkutt for NTNU: - På grensa til useriøst

Tord Lien er regiondirektør i NHO og har studiebakgrunn fra historie på Dragvoll. Nå frykter han at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) setter campusprosjektet i fare. Samtidig mener han det er bra at statsråden tøffer seg mot Statsbygg. Borten Moe krever at NTNU og Statsbygg må spare milliarder av kroner på byggeprosjektet som nå har en prislapp på 11,8 milliarder kroner.