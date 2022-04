Kjendiser med musikk-hyllest: - Det som slo meg midt i fleisen, var mannfolk som gråt på telefonen

- Synd at det er farlige episoder som skal til for at folk får opp øynene

Sie Gubba-vokalisten leder an på låta «Takk for maten» sammen med blant andre søskenbarnet Roar Øien fra Too Far Gone på steelgitar. Den er skrevet av Sverre Bjarne Inndal fra Sjuende far i huset, og er en hyllest til bøndene som produserer mat hvert eneste dag.

- Jeg digger sangen og musikkformen. Det er en frisk melodi som setter fokus på noe som er utrolig viktig akkurat nå, sier Petter Øien.

Tar låta med på Norgesturne

Nå tar Sie Gubba med seg låten på sommerens norgesturne, som starter i Fauske og ender opp med avslutningskonsert i Olavshallen i Trondheim.

- Vi har utsatt 25-årsjubileet tre ganger, men nå er vi klare til å møte folket.

Komponist og forfatter Sverre Bjarne Inndal er selv deltidsbonde og var tidligere leder i Vuku Landbrukslag.

- Jeg bruker å si at jeg har 300 mål under en granlegg oppi Inndalen. Men det er krevende tider i bondebransjen, og det er mye mismot og alvor i det som skjer rundt oss, både nasjonalt og internasjonalt. Vi føler derfor det er på tide å gi en takk til den norske bonden gjennom låta «Takk for maten».

- Hva vil du si gjennom teksten?

- Det er et litt alvorstynget budskap i versene, det er et tog som går, men samtidig bærer det bud om håp, sier Inndal.

Klumpen i halsen

«Takk for maten» slippes på alle digitale plattformer fredag, men du kan her og nå høre og se den på adressa.no. Det er en folk/ pop-country-låt med trøndersk tekst. Låten er bestilt av Trøndelag Bondelag, som går nye veier for å skape oppmerksomhet rundt situasjonen i landbruket denne våren.

- Vi ønsker å gi en gave til alle som produserer mat og står på 365 dager i året. Jeg satt med tårer i øynene og klumpen i halsen da jeg hørte sangen og så videoen. Det treffer bonden veldig godt, sier Petter Harald Kimo, leder i Trøndelag Bondelag.

Kimo sier budskapet er veldig klart.

- Det musikalske skal ikke jeg belage meg ut på, jeg er best til å skrape kuskit, men dette har jeg virkelig tro på.

Gråter i telefonen

Det har vært urolige tider for bøndene det siste året. Prisene på kunstgjødsel og diesel har skutt i været, og banken har gitt bønder ekstra driftskreditt i vår for at de skal kunne få gjort unna våronna.

- Kan du beskrive stemningen blant bøndene?

- Det som slo meg midt i fleisen, som ny fylkesleder, var telefoner fra mannfolk på min alder, som omtrent ringer og skriker til deg fordi de ikke takler gjødsel- og kraftfôrregningene, sier Kimo, og fortsetter:

- De aller fleste driver med røde tall akkurat nå. Jeg prøver å overtale folk til å prøve å finne en løsning med banken slik at de kan kjøpe gjødsla likevel. Det koster mer å gå ned i produksjon. og det tar for eksempel fire år å bygge opp en ammeku-besetning igjen, sier Kimo.

Bondelagslederen tror låta kan være med på å skape litt optimisme og kanskje gjøre bonden stolt.

- Det er også viktig at vi ikke fremstår som sutrekopper, mener han.

Trøndelag Allstars

Prosjektet har fått tittelen «Trøndelag Allstars».

- Jeg ringte Petter Øien som var på event-jobb i Spania, og sa at jeg hadde tenkt å skrive en låt hvor vi må takke den trønderske og norske bonden. Han var umiddelbart med, og så gikk jeg løs flere andre artister i sør og nord. Deretter hektet vi på plateselskapet Grammofon, sier Sverre Bjarne Inndal.

Låta er på Spotify fra midnatt natt til fredag 22. april.

- Responsen fra musikkbransjen og de få andre som har hørt den er veldig god.

Inndal tror det har mye å si at kapasiteter som Petter Øien fra Sie Gubba er med.

- Petter har over 70 millioner streams, og er en veldig god mann til å fronte prosjektet.

Bondeleder Kimo setter seg snart på traktoren for å gjøre våronna.

- Tenk å sitte med hørselvern på, pløye jorda, og høre på denne låta. Da er det ok å være bonde.

Musikere som bidrar:

Vokal : Petter Øien (Sie Gubba)

Mandolin og gitarer: Sverre Bjarne Inndal (Sjuende far i huset)

Bass : Tor Espen Indahl (Sjuende far i huset)

Trommer og Perkusjon : Andreas Helland (Magnus Hestegrei-band)

Fele : Øyvind Smidt (Trøndelag Teater, Rita Eriksen, frilans)

Steelgitar : Roar Øien (Too Far Gone)

Kor : Ove Andre Østgård (Sjuende far i huset)

Gitarer og Banjo : Caos Myrslo (frilans)