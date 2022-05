Trekker ikke i nødbremsen:

Trondheim innfører IT-system som planlagt etter bekymringsmelding

- Jeg oppfatter at vi hadde en omforent forståelse av at dette er tøft, men at vi går for det, sier kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim etter hastemøte med tillitsvalgte om Helseplattformen i kommunen.