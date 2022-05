Ny festival på populær omvei: - Det kan bli veldig spennende

Saken oppdateres.

Inderøy er best på lokal-mat og sentrum ble kåret til Norges mest attraktive tettsted i 2020. Nå er det klart for Sommerpuls på Straumen fra 7. til 9. juli.

- Da er det på tide at det dukker opp en feelgood-festival med ingredienser fra det vi er gode på, sier Jan Erik Iversen i Primstaven AS og Even Norum i Trøndelag Lyd og Lys.

- Sommerpuls skal være en festival som skaper god stemning. Vi vil fokusere på opplevelsen og vi er opptatt av å levere god musikk.

Egen vinylmesse

Sommerpuls-festivalen skal foregå i sentrum på plassen mellom Coop Extra-bygget, brannvesenet og Primstaven.

- Vi har holdt på i seks år og hatt en del konserter her inne på Primstaven, men aldri i dette formatet, sier Iversen.

Primstaven Inderøy er, i tillegg til å være en frittstående bokhandel, også et antikvariat.

- Vi er også i ferd med å bygge opp en spennende samling lp-plater for samlere eller lykkelige eiere av den gode, gamle grammofonen, sier Iversen, som forteller at vinylmessebiten blir bare større.

- Vi skal fylle teltet på 300 kvadrat. Det er noe med denne følelsen som da man som ung begynte å kjøpe lp-plater og forventningen om hva som lå oppi, sier Iversen.

Vil høre musikeren puste

Medarrangør og daglig leder i Trøndelag lyd og Lys AS, Even Norum, ser også frem til vinylmessa som arrangeres i storteltet.

- Mange har meldt sin interesse og vi tror det bli fullt i festivalteltet når bandet spiller opp og vinyl skal skifte eiere. Her vil det helt sikkert dukke opp mange godbiter, tror Norum og Norum

Musikkfestivalen går over tre dager.

- Vi starter med vinylmesse torsdag hvor vi fyller opp med vinylselgere. Her blir det både Bytte, kjøp og salg.

- Hva er ditt forhold til gamle lp-plater og musikk på vinyl?

- For meg er det rett og slett en ekthet i musikken. Hvis jeg går på Spotify så er alt mastret og remastret. Jeg må høre at han som spiller saksofon puster, jeg må høre at gitaristen som spiller solo går rundt i lokalet og høre fottrinnene hans, sier Even Norum.

Egen transportplan



Sommerpuls satser også på gode matopplevelser midt på Den gyldne omvei.

- Vi skal servere mat av topp, lokal kvalitet og som ikke er helt vanlig i forbindelse med festivaler. Sammen med mye god musikk blir dette en happening.

Arrangøren setter opp egen transportplan for at folk skal komme seg hjem.

- Ønske om buss er et tilvalg på billetten. Det går busser fra hele regionen, og vi har også ordnet med teltmuligheter. Vi skal få folket hit og vi skal få folket hjem. Vi har også ordnet med bobilparkering og teltmuligheter, sier Norum.

Det har gått snart to år siden Inderøyfest gikk konkurs.

- Mens Inderøyfest foregikk på Sundsanden, trekker vi nærmere sentrum. Vi er opptatt av at folk skal ha en god opplevelse. Det er 500 fredagspass, 500 lørdagspass og 500 helgepass. Vi har plass til 1000 personer i festivalområde, og da blir det ikke trangt.

Seks band

Arrangørene av Sommerpuls er ikke veldig opptatt av å bruke store summer på internasjonale artister.

- Det er for risikabelt, men vi har engasjert lokale trønderske band som holder høyt nivå. Vi har tenkt å skape en sommerfest i form av en festival. Hit kan hele familien komme og få en god opplevelse, med en bredde som alle kan glede seg til. Det blir en sommerhappening.

- Dere kan by på seks band?

- Vi kan by på Nothern Heat, et Trondheims-band i en spenstig sjanger med Europa og Stage Dolls-tema, Steinkjer-bandet Boinndrag med sitt trøkk, SKA-FRIKA, Phoenix Reel, Nina Flåseth med band, hun er en country-dame fra Vestlandet som har gjort det bra i statene. Og så har vi Phoenix Reel fra Steinkjer, Thale Jørstad, Gisle Aarlott og Maldito, sier Iversen, og legger til:

- På dagtid har vi også et band som kaller seg Bajazz Trad Band, med blåsere og strykere, som er et gratis arrangement også for barn og eldre. Det er ikke så mange festivaler for disse aldersgruppene. Det er bare å ta med seg rullatoren og komme, sier Norum og Iversen.

Begge har veldig tro på konseptet og sier at spesielt en ting har inspirert dem.

- Her på Primstaven har vi hatt en liten livescene i mange år. Nå tar vi alt på parkeringsplassen utenfor, med brannvesenet som nærmeste nabo.

- Dette kan bli veldig spennende, sier Iversen.