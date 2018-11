Tar lappen etter å ha øvd i simulator

Her kan pasientene oppleve at legevisitten skjer via Skype

Eller et barn kommer springende over veien etter at en buss har stoppet.

Det er helt nytt i trafikkopplæringen, at det alle meste kan skje i en simulator. Trafikkskolen Way har holdt til i Stjørdal som et prøveprosjekt et par år. Nå er de klare til å vokse og flytter på nyåret til Nordre i Trondheim.

- Her får vi fire simulatorer, i første omgang, men vi ser for oss at det kan bli enda flere. Vi vil også etablere oss i de andre større norske byene i løpet av neste år, sier Ståle Svenning, som er administrerende direktør Way.

Bedre trafikksikkerhet

Oljegründer Erik Haugane er hovedinvestor og styreleder. Ideen til Way kom på hytteturen Adresseavisen har skrevet om tidligere. Haugane ble for tre år siden arbeidsledig, da inviterte han på hyttetur og ba gjestene kaste frem forretningsideer. Da Adresseavisen oppsummerte resultatet av turen like før jul i fjor, viste det seg at to dager på Inderøya hadde endt opp i 59 arbeidsplasser i fem ulike selskaper.

Ett av dem er trafikkskolen Way med 14 ansatte.

- Å bruke simulator til oppkjøring for bil er både kostnads- og tidsbesparende og ikke minst gir det bedre trafikksikkerhet. Undersøkelser viser at kostnadene for store ulykker kan reduseres med 20–30 prosent, sier Svenning og viser frem simulatoren i Stjørdal.

Det er en vanlig bil, som er tatt med i et rom hvor det rundt kan lages landskap og ulike scenarioer. På et rom ved siden av sitter seks utviklere, som hele tiden lager nye veier og utfordringer.

Elg og trailer

Det meste av opplæringen til førerkort klasse B kan tas i simulatoren. I tillegg tilbys det trafikalt grunnkurs og et kurs for de under 16 år, som skal gjøre dem klare til å begynne å øvelseskjøre.

Det utviklerne av Way mener gjør dette ekstra trafikksikkert er først og fremst at det er mulig å øve på det som helst ikke skal i skje, i trygge omgivelser.

Når Marita setter seg bak rattet og kjører i 80 kilometer i timen langs en landevei, så kommer det med ett en elg inn fra høyreside. Imot kommer en trailer, som velter når den treffer elgen og kommer med langsiden mot bilen til Marita.

Øver til det sitter

Trafikkkolelærer Widar Wahl mener dette er en trening som gir sikrere bilister på veiene.

- Dette handler om adferdsendring på grunn av bedre risikoforståelse. Når eleven er i simulatoren kan jeg følge med på en skjerm i et rom ved siden av. Der ser jeg ansiktet til eleven, og jeg ser hele tiden vor hun har blikket Dessuten ser jeg bruk av gass og brems. Når en elev kjører forbi en buss og det plutselig kommer en unge som skal krysse veien, er det mange som kjører på ungen fordi de ikke kikket dit den kom. Men etterpå har de lært, de bremser ned og følger med om noen kommer neste gang de passere en buss. Det er bedre å lære dette i en simulator enn ute i trafikken, sier Wahl.

Det er også enklere å øve mye på det en elev synes er vanskelig, om det er høyresvinger eller rundkjøring.

Trafikklæreren erstattes

Haakon Haugan fikk kurset «Klar til øvelseskjøring» i 15-årsgave, og snart er han klar til å prøve seg på veien sammen med foreldrene.

- Jeg har ennå ikke kjørt ordentlig bil, men nå føler jeg meg mye mer klar. Jeg har for eksempel øvd på at en elg kommer ut i veibanen. Det føles veldig reelt, og jeg tror mamma og pappa også føler seg tryggere når jeg har øvd i simulator først, sier Haakon.

Det samme synes Marita Samantha Aagaard-Jonas som snart har lappen.

- Da jeg skulle begynne å øvelseskjøre var jeg litt nervøs, nervøs for å krasje og nervøs for å ødelegge bilen. Og så ble jo mamma og pappa irriterte også, og da ble jeg enda mer nervøs, sier Marita som har tatt det meste av trafikkopplæringen i simulatoren. Noe må derimot tas i vanlig bil, det er sikkerhetskurs, forbikjøring og langkjøring.

- På grunn av dette har vi en vanlig bil her også, men også det som foreløpig må tas utenfor trafikkskolen kan det øves på i simulatoren. Jeg tror derimot det ikke er lenge til før det er mulig å kjøre ute på veien først den dagen du tar lappen, sier Svenning.

