Grønn milliardær satser på klimabedrift

Ducky er en av bedriftene som fikk trøbbel da Finanstilsynet stanset den digitale tjenesten fra Folkeinvest som gjør det mulig for små nyskapingsbedrifter å hente frisk kapital. En lenge planlagt kapitalutvidelse måtte skrotes, men endringen ser ut til å være av det gode slaget for bedriften som utvikler digitale løsninger for å øke klimabevisstheten hos skoleelever og arbeidstagere.