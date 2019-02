Dyrt å fly for Widerøe

I 2017 hadde flyselskapet Widerøe AS et driftsresultat på 237,3 millioner kroner. For 2018 har resultatet krympet til 106,2 millioner kroner. Regnskapstallene for flyselskapet kommer frem i årsrapporten fra transportselskapet Torghatten ASA, som er en av tre eiere i Widerøe. Ifølge årsrapporten fra Torghatten er årsaken til de svake tallene fra Widerøe vedvarende høyt avgiftsnivå i innenriks norsk luftfart og historisk høye drivstoffkostnader.