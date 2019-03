Marith og Arve overtok 1000 år gammel gård. Nå skal de tilby et helt unikt spisested

Når du kjører E6 gjennom Soknedal sentrum, bør du kaste et gløtt opp mot østsiden av lia. Mot sør kneiser den Reitan-eide gården Fløtta, med sin særegne, moderne tårnbygning i midten. Naboeiendommen mot nord er i det ytre adskillig mer beskjeden, men et eventyr av et sted. Og en opplevelse. Marith Stene vil prøve å gjøre eventyret og opplevelsen til et levebrød.