Dette røret gir store inntekter - og et stort problem

Det ble aldri krokodillefarm på Tjeldbergodden, en to timers kjøretur fra Trondheim. Derimot kan det godt hende at stedet for Europas største metanolfabrikk kan få en rolle når norsk gass skal gå fra å være en del av klimaproblemet til å bli en del av løsningen.