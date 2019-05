Hurtigruten skal seile på død laks

Langs norskekysten seiler i dag Hurtigrutens skip med diesel som drivstoff. Det skal det bli slutt på i følge Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten AS. I første omgang skal seks av skipene bygges om slik at dieselmaskineriet plukkes ut og erstattes med motorer som kan drives av elbatterier, flytende naturgass og biogass. De seks skipene er MS Nordnorge, MS Nordlys, MS Nordkapp, MS Kong Harald, MS Richard With og MS Polarlys.