Trondheimsbedrift håper at tran og omega 3 til Kina vil bli deres store gjennombrudd

- Vi håper dette er vårt definitive gjennombrudd. Kontrakten i Kina, pluss veldig positiv utvikling for salg av fiskeolje og omega 3 i blant annnet Russland og Midtøsten, gjør at årsomsetningen vår trolig vil øke fra ni millioner til 30-40 millioner kroner. Det sier Kjell G. Lund, medeier, gründer, styreleder og daglig leder i Norwegian Fish Oil AS (NFO).