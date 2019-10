Trønderenergi er i ferd med å bli en av de største i Norden på vindkraft

Langt fra politimakt og vindkraft-demonstranter på Frøya, er det stille og svært fredelig i en kraftstasjon som ligger inne i fjellet. Vannet til kraftproduksjonen kommer via en tunnel som er 17 kilometer lang. Hvert sekund bruker kraftverket like mye vann som en gjennomsnittsnordmann bruker i løpet av et år. Likevel er det inne i fjellet bare en svak dur av det som gjør at vann og tyngdekraft blir utnyttet til å produsere elektrisk kraft.