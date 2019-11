Ble rik på DAB-radioer

Hans Jørgen Sæther (65) hadde i 2018 en skattbar inntekt på 34,5 millioner kroner. Det førte ham til plass nummer sju på inntektstoppen i Trøndelag for 2018. Sæther har tjent penger på omleggingen til DAB-radioer. I 2017 ble folk nødt til å montere nye radioer hvis de skulle ha lyd i bilene sine. Det gamle FM-systemet ble skrudd av til fordel for et nytt, digitalt sendernett.