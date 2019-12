Starter med hydrogen igjen et halvt år etter eksplosjon

Dagligvaregrossisten Asko på Tiller i Trondheim har et anlegg der elektrisitet blir brukt til å produsere hydrogen. Grunnstoffet brukes som drivstoff for gaffeltrucker og varebiler. Asko ble pålagt å stenge anlegget på Tiller etter at en tank på en hydrogenfyllestasjon for biler i Sandvika i Bærum eksploderte 10. juni i år. Drivstoffselskapet Uno X eier fyllestasjonen i Sandvika.