Gjør det nå, hvis du vil bestemme selv. Plutselig kan det være for sent

Det er bare å lære seg navnet først som sist: Fremtidsfullmakt er et ord vi får høre ofte, fordi disse seks år gamle rettsreglene vil få stor betydning for veldig mange. At interessen er voksende er Adresseavisen selv et eksempel på. Et innlegg på ordet fritt i oktober om fremtidsfullmakt er blant de mest leste sakene på Adressa.no noen gang.