Utbygger vil rive fire bolighus og bygge leiligheter på Rosenborg

Weidemannsveien snor seg høyt over Møllenberg, øst for Trondheim sentrum. Området har storslått utsikt over byen og Trondheimsfjorden. Mye av området på oversiden av Weidemannsveien er bebygd med eneboliger og firemannsboliger. Et utbyggingsselskap ønsker å rive tre av firemannsboligene og en enebolig med utleiedel. Utbyggingsselskapet ønsker å bygge fire nye bygningskropper med til sammen 43 leiligheter på rundt 80 kvadratmeter hver. De fire husene har til sammen 14 boenheter. Boligene som utbyggeren ønsker å rive har gateadressene Weidemanns vei 27, 29, 31 og 33.